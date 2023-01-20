Призывал к убийству российских военных: ФСБ в Крыму задержала «сетевого» экстремиста

Крымчанин призывал к убийству российских военных в «Одноклассниках». Фото: скриншот из видео

ФСБ в Крыму задержала жителя Керчи за призыв к экстремистской деятельности. Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, действовал «сетевой» радикал в сети Интернет.

- Обвиняемый на своей персональной странице в соцсети «Одноклассники» опубликовал комментарий, содержащий призывы к убийству военнослужащих Вооруженных Сил РФ, - говорится в сообщении.

Задержали 48-летнего жителя Керчи сотрудники ФСБ. В его социальных сетях обнаружили публикации с экстремистскими высказываниями.

В отношении крымчанина возбудили уголовное дело по второй части статьи 280 УК РФ (совершение публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Теперь керчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее силовики задержали 54-летнего гражданина Украины, собиравшего сведения об армии РФ. Данные он передавал одному из сотрудников СБУ по «WhatsApp». Эта информация в дальнейшем использовалась для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям армии РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму завели уголовное дело на украинского шпиона, передававшего данные о российской технике ВСУ

Эта информация в дальнейшем использовалась для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС России (подробнее)