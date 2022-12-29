В Крыму завели уголовное дело на украинского шпиона, передававшего данные о российской технике ВСУ

Фото: скриншот из видео/ЦОС ФСБ РФ

Следственным отделом УФСБ РФ по Крыму возбуждено уголовное дело против 54-летнего гражданина Украины, собиравшего сведения об армии РФ.

- В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения и видах используемой в СВО техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам, - говорится в сообщении пресс-службы ЦОС ФСБ.

Данные он передавал одному из сотрудников СБУ по «WhatsApp». Эта информация в дальнейшем использовалась для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям армии РФ.

- Ну, мне позвонил <...>, который представился сотрудником СБУ, и спросил об общей ситуации в городе. Ну я ему обрисовал. Больше его интересовало именно местонахождение военных объектов. [Просили] подтвердить, проходит ли через Алешки техника, которая шла со стороны Голой Пристани. Там колонна, по-моему, 62 машины. Они зашли, транзитом проехали мимо Алешек. <...> я вышел - подтвердил. Передавал только то, что слышал, видео с видеокамеры наружного наблюдения, видимо, одной из заправок, которая расположена за городом на трассе, и в которой было видно передвижение военной техники, - рассказал задержанный.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

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