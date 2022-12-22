В Крыму шпиона приговорили к 12 годам колонии за выдачу гостайны иностранному государству

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму местного жителя осудили за выдачу иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

- Суд квалифицировал действия подсудимого по статье 275 УК Российской Федерации - государственная измена, то есть совершенные гражданином РФ шпионаж, выдача иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну, - говорится в сообщении.

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме. Мужчина получил 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Ранее сообщалось, что 53-летний житель Симферополя попал под уголовное дело за пропаганду идей запрещенных «Свидетелей Иеговы»*. Чтобы поддерживать деятельность организации, мужчина также занимался сбором пожертвований.

* Организация «Свидетели Иеговы» запрещена в РФ

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