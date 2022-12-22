53-летний житель Симферополя попал под уголовное дело за пропаганду идей запрещенных «Свидетелей Иеговы»*

Устанавливается круг иных лиц, причастных к поддержанию работы общины. Фото: пресс-служба крымского Следкома/скриншот из видео

В отношении 53-летнего жителя Симферополя, распространявшего идеи запрещенной в РФ организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»*, проводится следственная проверка. Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, возбуждено уголовное дело.

С апреля 2017 года по ноябрь 2022-го безработный мужчина проводил в Симферопольском районе собрания адептов по видеосвязи и по местам их жительства. В процессе изучалась и обсуждалась запрещенная литература и способы ее распространения.

- Также мужчина выполнял управленческие функции, направленные на поддержание деятельности религиозной организации, в том числе - связанную со сбором пожертвований, - говорится в сообщении.

Экстремистская деятельность была пресечена сотрудниками республиканского УФСБ, а также МВД России при силовой поддержке ФСБ и Росгвардии.

На территории города Симферополя и района было проведено порядка 20 обысков, в ходе которых изъята экстремистская литература, компьютерная техника, деньги, документы и хозяйственные журналы, в которых зафиксированы пожертвования на деятельность ячейки. В настоящее время силовики устанавливают круг лиц, участвовавших в работе общины.

*«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» - запрещенная в РФ организация.

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