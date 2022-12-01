Южный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Узбекистана, который в 2017 году совместно с подельниками организовывал на территории Республики Крым деятельность структурного подразделения запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Как сообщили в пресс-службе суда, он пропагандировал среди населения идеи террористической организации, склоняя местных жителей к участию в ней. - Подсудимый определял ее цели и задачи, организовывал и проводил конспиративное собрание членов ячейки, так называемые «халакаты» по изучению идеологии и источников террористической организации, определял меры конспирации и контролировал их соблюдение, - говорится в сообщении. Отмечается, что подсудимый является гражданином РФ и постоянно проживает на территории Республики Крым. По месту жительства у него обнаружили идеологические материалы ячейки запрещенной организации. Решением суда он приговорен к 17 годам в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. *«Хизб ут-Тахрир» - запрещенная в РФ организация Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50 ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Крыму вынесли приговор пятерым участникам запрещенной в РФ «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* Обвиняемые были задержаны в марте 2019 года с разницей в один день (подробнее)