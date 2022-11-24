В Крыму вынесли приговор пятерым участникам запрещенной в РФ «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму вынесли приговор пятерым участникам структурного подразделения «Партия исламского освобождения»* запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, в которую они вступили в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Действуя в составе организации, подсудимые принимали активное участие в мероприятиях ячейки, в том числе конспиративных собраниях, на которых изучали идеологические материалы и литературу «Хизб ут-Тахрир», приобретали специальные познания и агитационные навыки, с целью проведения пропагандистской работы среди населения и склонения местных жителей к участию в деятельности данной организации, - говорится в сообщении.

Участники запрещенной организации были задержаны в марте 2019 года с разницей в один день. Их осудили по части 2 статьи 205.5, части 1 статьи 30 и статье 278 УК РФ. Свою вину в ходе заседания они не признали.

Двое подсудимых полчили по 13 лет каждый в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, с ограничением свободы на срок 1 год, еще трое - по 14 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, с ограничением свободы на срок 1 год.

*«Партия исламского освобождения» - структурное подразделение «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, запрещенной в РФ организации;

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - организация, признанная в РФ экстремистской, запрещена.

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