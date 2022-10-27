Крымчанина осудили на 10 лет колонии за призывы вступить в запрещенную организацию «Исламское государство»*

В соцсетях мужчина призывал к насилию, а также одобрял террористическую деятельность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Крыма осудили на 10 лет колонии за призывы вступить в запрещенную организацию «Исламское государство»*. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- 27, 28 февраля и 20 апреля 2019 года подсудимый разместил в одной из соцсетей текстовое сообщение, два фотоизображения и комментарии к ним, содержащие лингвистические и психологические признаки призыва к насилию, а также одобрения террористической деятельности и признания ее правильной, нуждающейся в поддержке и подражании, - говорится в сообщении.

Кроме того, с 6 марта по 25 октября 2020 года мужчина в Интернете вел переписку с женщиной, которую склонял к участию в запрещенной международной организации «Исламское государство»*.

Подсудимого приговорили к 10 годам в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме.

*«Исламское государство» - запрещенная в РФ организация.

Напомним, в Крыму приговорили гражданина Украины к шести годам колонии за участие в запрещенном «Батальоне Челебиджихана»*. В марте 2022 года мужчина пытался пересечь госграницу РФ под видом беженца, однако был задержан. *«Батальоне Челебиджихана» - запрещенная в РФ организация.

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