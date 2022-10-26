В Крыму украинца приговорили к шести годам колонии за участие в запрещенном «Батальоне Челебиджихана»*

Фото: пресс-служба ФСБ по РК

Суд в Крыму вынес приговор 51-летнему гражданину Украины, который был задержан сотрудниками ФСБ за участие в незаконном вооруженном формировании «Батальон имени Номана Челебиджихана»*.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, мужчина обеспечивал батальон деньгами, обмундированием и продуктами питания. Также не раз становился участником антироссийских акций в Геническом районе, в том числе в период проведения СВО. В марте 2022 года мужчина пытался пересечь госграницу РФ под видом беженца, однако был задержан.

- Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю расследовано уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ, - говорится в сообщении.

25 октября 2022 года Киевский районный суд приговорил мужчину к шести годам в колонии строгого режима.

*«Батальон имени Номана Челебиджихана» - решением Верховного суда РФ от 1 июня 2022 года признано террористической организацией.

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