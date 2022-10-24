ФСБ задержала в Крыму украинца, который жертвовал деньги на обмундирование для ВСУ

Средства предназначались «Исламскому батальону «Крым», принимающему участие в противодействии вооруженным силам РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ задержала в Крыму 20-летнего гражданина Украины, который подозревается в финансировании незаконного вооруженного формирования.

- Гражданин Украины осуществил перевод денежных средств для приобретения индивидуальных рационов питания, предметов обмундирования и иных средств защиты для действующего на территории Украины НВФ «Исламский батальон «Крым», - сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Отмечается, что «Исламский батальон «Крым» принимает участие в противодействии вооруженным силам России. Теперь задержанному грозит от 10 до 20 лет колонии с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет.

Напомним, ранее ФСБ возбудила уголовное дело против организатора «Исламского батальона «Крым». В марте 2014 года 57-летний мужчина покинул полуостров и прибыл в Украину, где начал поиски единомышленников, обеспечивая при этом участников нового формирования огнестрельным оружием и боеприпасами. Мужчине грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

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