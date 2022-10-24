ФСБ возбудила уголовное дело против организатора «Исламского батальона «Крым»

Незаконное вооруженное формирование было создано с целью нарушения территориальной целостности РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму возбуждено уголовно дело против гражданина Украины, создавшего незаконное вооруженное формирование «Исламский батальон «Крым» с целью нарушения территориальной целостности РФ.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, в марте 2014 года 57-летний мужчина покинул полуостров и прибыл в Украину, где начал поиски единомышленников, обеспечивая при этом участников нового формирования огнестрельным оружием и боеприпасами.

- В период с июня 2014 года по настоящее время мужчина, руководя батальоном, принимал непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, - говорится в сообщении.

Он обвиняется по части 1 статьи 208 УК РФ за организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нем. Мужчине грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

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