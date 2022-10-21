ФСБ поймала севастопольца, который хранил целый арсенал оружия времен Великой Отечественной войны

Фото: УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю

В Севастополе осудили 46-летнего местного жителя за незаконное хранение взрывчатки, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя, на уцелевшие боеприпасы времен Великой Отечественной войны мужчина наткнулся в лесу. Он извлек из них взрывчатые вещества (бездымный и дымный порох) массой более 400 граммов и почти 400 граммов тротила. Кроме того, на полигоне в Инкермане севастополец нашел более 700 пригодных для стрельбы патронов. Все это он отнес по месту своего жительства.

Фото: УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю

В 2017 году севастополец пересмотрел свое решение хранить опасные находки у себя дома и решил оборудовать тайник недалеко от полигона Инкерман. В 2018 году боеприпасы снова «переехали» - на этот раз на садовый участок в ТСН СНТ «Сапун-гора».

- Он же в 2018 году в лесном массиве Балаклавского района Севастополя, нашел и незаконно присвоил винтовку системы Мосина. Впоследствии мужчина произвел ее ремонт и переделку в пригодное для стрельбы короткоствольное оружие, - говорится в сообщении.

Фото: УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю

В апреле 2022 года оружие и взрывчатые вещества нашли и изъяли сотрудники ФСБ. Было возбуждено уголовное дело. Мужчину осудили по трем статьям - за незаконное хранение боеприпасов, незаконное хранение и переделку оружия.

Севастополец получил 6 лет условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, он должен заплатить 115 тысяч рублей штрафа.

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