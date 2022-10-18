Жителя Севастополя осудят за хранение оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Севастопольца осудят за хранение оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Севастополя 1972 года рождения предстанет перед судом за незаконные приобретение, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, а также взрывчатки и взрывных устройств (часть 1 статьи 222 и часть 1 статьи 222.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

– Установлено, что в период с июня 2020 года по июнь 2021 года мужчина, проводя раскопки и поисковые работы на территории Мекензиевского лесничества, обнаружил вооружение времен Великой Отечественной войны. Найденные предметы он перевез и хранил в квартире по месту своего проживания и в принадлежащем ему нежилом помещении, – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В июле этого года у мужчины изъяли карабин ТОЗ-16 и 94 патрона к нему, четыре ручные гранаты, различные части огнестрельного оружия, 1199 патронов к винтовке Мосина, а также смесь метательных взрывчатых веществ – бездымных порохов военного назначения и тротила общей массой свыше 370 граммов.

Расследование проводилось следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю. Уголовное дело рассмотрит Нахимовский районный суд.

Ранее КП-Крым писала, что севастопольские пиротехники МЧС уничтожили стокилограммовую советскую бомбу, найденную в частном секторе.

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