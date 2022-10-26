Верховный суд республики оставил под стражей пятерых фигурантов теракта на Крымском мосту

Подозреваемыми в организации теракта объявлены 12 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Крым оставил под стражей пятерых фигурантов теракта на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, ЧП произошло 8 октября ранним утром. В результате взрыва и последующего пожара произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Подозреваемыми в организации теракта объявлены 12 человек, в том числе глава военной разведки Украины. В рамках расследования уголовного дела были задержаны пятеро граждан России, трое граждан Украины и Армении. 13 октября этого года решением Киевского районного суда Симферополя задержанные были заключены под стражу.

- По итогам судебных заседаний, апелляционными постановлениями Верховного Суда Республики Крым постановления Киевского районного суда г. Симферополя, в части избранной меры пресечения, оставлены без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения, - говорится в сообщении.

Рассмотрения проходили в закрытом судебном заседании. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 205 УК РФ. Преступление было отнесено к категории особо тяжких. Обвиняемым грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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