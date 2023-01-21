Трогательно до слез: как нашли жительницу Евпатории волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым

Потерявшуюся вернули родным. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Мамочка, идем домой! Ты где была? Гуляла? Так ведь четвертый час ночи, - женщина в годах обняла хрупкую старушку и повела в домашний уют и тепло.

Такое душевное видео стало итогом слаженной работы поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым.

- Заявка на поиск 85-летней Светланы Васильевны Бондаренко поступила на горячую линию отряда 20 января в 22. 30. Родные пропавшей рассказали, что она после обеда на почту и не вернулась домой. Мобильный телефон пожилая женщина, страдающая потерей памяти, с собой не взяла, - сообщили в поисковом отряде.

Тут же были начаты поиски - в первую очередь возле дома пропавшей организовали совместный штаб с сотрудниками полиции, где координировались действия ребята из отряда – всего в поиске принимали участие 18 человек.

Город поделили на участки для поиска. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Евпаторию для большей эффективности поиска поделили на участки и начали патрулировать пешими группами и на автомобилях. Одновременно шла расклейка ориентировок.

- В 2.20 ночи одна из групп сообщает, что обнаружен берет, похожий на головной убор, в котором ушла Светлана Васильевна. Фото берета предъявлено родственникам - не наш, - поделились подробностями в отряде «ЛизаАлерт» Крым. - Поиск продолжается. Наконец в 3.25 от одной из поисковых групп поступает долгожданное «Стоп! Найдена жива!».

Волонтеры нашли крымчанку живой и невредимой. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Потерявшуюся нашли недалеко от перекрестка улиц Полупанова и Горького.

- Задача выполнена, все дома. Огромное спасибо тем, кто не остался в стороне и откликнулся на вызов, - подвели итоги в поисковом отряде.

Пользователи соцсети, где появился отчет о поисках жительницы Евпатории, поделились своими эмоциями в комментариях: «Аж слезы накатились! Спасибо, что вы есть и с душой относитесь к важному делу – находите и спасаете людей!»; «Молодцы! Благодарим вас за вашу работу!»

Кстати, в поисках принимают участие и кинологи. Житель Симферопольского района села Мазанка умирал в канаве, пока его не нашла собака.

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