В Крыму Следком завел уголовное дело после вспышки бактериальной инфекции, из-за которой пострадали девять человек

Вспышка инфекции произошла сразу на двух фермерских хозяйствах, расположенных в десяти метрах друг от друга Фото: Анна КИРИЕНКО

Следком завел уголовное дело после вспышки бактериальной инфекции среди крупного рогатого скота в Крыму, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Местный фермер до декабря минувшего 2022 года разводил на территории Белогорского района рогатый скот, зарабатывая на производстве и продаже сырой молочной продукции. В результате исследований, проведенных республиканской ветеринарной лабораторией, в отобранных пробах молока и сыворотке обнаружили бруцеллез.

Как сообщала ранее начальник отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Светлана Листопад, диагноз «бруцеллез» подтвердился у девяти жителей Крыма и Севастополя.

- В настоящее время сотрудниками Белогорского межрайонного следственного отдела во взаимодействии с контролирующими службами устанавливаются все обстоятельства произошедшего, точки сбыта зараженного товара, период его поставок, а также граждане, пострадавшие от указанной инфекции, - говорится в сообщении республиканского Следкома.

Учитывая, что за последние двадцать лет инфекция бруцеллеза в Крыму не выявлялась, завезти ее могли только с материка, заявил председатель Государственного комитета ветеринарии РК Валерий Иванов. Вспышка среди крупного рогатого скота произошла сразу на двух фермерских хозяйствах, расположенных в десяти метрах друг от друга. В целях безопасности было умерщвлено порядка 100 зараженных коров.

Уголовное дело возбуждено и расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ

Справка: бруцеллез или мальтийская лихорадка - инфекционное заболевание, возбудителем которого являются бактерии рода Brucella. Передается инфекция фекально-оральным путем (болезнь грязных рук), а также через воду или пищу. В редких случаях возможно проникновение бруцелл через поврежденную кожу или слизистые, при вдыхании пыли, содержащей бактерии. Для болезни типичны лихорадка, поражение опорно-двигательного аппарата, нервной системы и половых органов. Она может перейти в хроническую форму с развитием рецидивов болезни и инвалидности.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девять крымчан заразились бруцеллезом после вспышки болезни на ферме в Белогорском районе

Зараженных коров завезли из другого региона (подробнее)