«Цена – символическая»: симферополец продает за миллион рублей коллекцию моделей машин, которую он собирал 20 лет

В планах у Александра расширить свое дело и вновь начать коллекционировать. Но уже не игрушечные модели, а самые настоящие полноразмерные раритетные автомобили. Фото: Авито

На днях сайт объявлений «Авито» пополнил интересный лот. Житель Симферополя выставил на продажу коллекцию из 1500 точных копий советских автомобилей. Объявлением тут же заинтересовались десятки людей, но не всем оно пришлось по карману. Модельки машинок крымчанин оценил в миллион рублей.

Фото: Авито

РАДИ НОВОГО ДЕЛА

Как рассказал КП-Крым хозяин коллекции Александр, свое плоды своего многолетнего увлечения он в буквальном смысле отрывает от сердца. Крымчанин пошел на это ради нового хобби. Он планирует начать коллекционировать уже настоящие раритетные авто. Для этого он даже освободил место в ангаре.

- Очень жалко все это продавать, но сейчас они просто стоят и собирают пыль. Внучке неинтересно, у нее куколки, цветочки. Ладно, если бы мальчик был, а так… Тем более я уже в возрасте преклонном – 60 лет. Хочу новым делом заняться, для этого как раз средства нужны, - отвечает Александр.

СОБРАЛ ЗА 20 ЛЕТ

Мужчина признался, что коллекцию, состоящую примерно из полутора тысяч маленьких копий машин он собирал около 20 лет. После семейной трагедии Александр решил найти увлечение, которое бы успокоило его и помогло отвлечься. К тому же, вся жизнь симферопольца была связана с транспортом. До пенсии Александр работал сначала обычным водителем, а потом директором автомобильной фирмы. В его коллекции есть и советский автопром, и самые дорогие иномарки, и даже военные спецмашины, танки и грузовики.

В коллекции 1500 моделей. Фото: Авито

КОЛЛЕКЦИЯ СО ВСЕГО МИРА

- Я покупал эти машины по самым разным ценам. Есть экземпляры и по 10-20 тысяч рублей, потому что это какой-то редкий вид. Иногда просил своих коллег или подчиненных достать нужную мне модельку. Вся коллекция состоит из автомобилей, собранных по всей России. Даже, можно сказать, миру. Потому что некоторые модели мне привезли из-за границы. Специально знакомился там с людьми и искал способы доставки в Крым. Учитывая, что во всю эту историю я вкладывал всю свою душу, считаю, что миллион – символическая цена, которая только себестоимость отобьет, - добавляет Александр.

ТОЛЬКО В ХОРОШИЕ РУКИ

Владелец коллекции также заметил, что каждый день ему звонит по несколько человек насчет объявления. Но Александр твердо решил - первому встречному отдавать свое детище он не будет. Симферопольцу очень важно убедиться, что дело его жизни перейдет в хорошие руки.

- В идеале, чтобы сбор машинок человек продолжил. Но если они просто будут красоваться у кого-то дома, тоже хорошо, - заключил наш собеседник.

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