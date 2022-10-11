«Дедушка сам отравил собак»: новые подробности в деле о смерти 10-летней крымчанки, которую загрызли ротвейлеры

Дедушке грозит до двух лет лишения свободы. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

В начале мая в поселке Советском, что под Феодосией, произошла страшная трагедия. Во время праздничных выходных 10 мая от укуса домашних собак умерла десятилетняя девочка.

Тогда двух школьниц 10 и четырнадцати лет любящие родители отправили погостить к дедушке в деревню. У себя во дворе пенсионер держал двух ротвейлеров. В один из дней он решил выпустить собак на прогулку и открыл калитку вольера. В тот момент младшая внучка вышла поиграть во двор. Собаки сначала долго лаяли на девочку, а потом накинулись и загрызли.

Как рассказывали КП-Крым в Следкоме Крыма и Севастополя, собаки причинили ребенку тяжелые рваные раны туловища, ног, рук, головы и лица, а вечером того же дня девочка скончалась в больнице во время операции.

СЛЕДСТВИЕ ЗАВЕРШЕНО

После трагедии на дедушку погибшей крымчанки завели уголовное дело по первой части статьи 109 УК РФ - за причинение смерти по неосторожности.

Спустя пять месяцев после произошедшего руководитель Кировского межрайонного следственного отдела ГСУ СК по РК и Севастополю, подполковник юстиции Александр Макаров рассказал КП-Крым новые подробности страшного события.

- Следствие по этому делу уже завершено. Его направили в суд для рассмотрения по существу, - отметил сотрудник Следкома.

В пиковом случае дедушке погибшей крымчанки может грозить до двух лет лишения свободы.

СУДЬБА СОБАК

Еще в мае после трагедии ротвейлеров планировали усыпить. Однако, как стало известно КП-Крым, после смерти ребенка дедушка решил сам избавиться от собак. Мужчина отравил ротвейлеров.

- Он сильно переживал из-за трагедии, видимо, поэтому принял такое решение, - отметил осведомленный источник.

Как мы писали ранее, случаи нападения бойцовых псов на людей уже происходили в этом районе Крыма. Местные жители заводят больших собак для охраны участков, но не всегда уделяют достаточно времени их воспитанию и забывают о технике безопасности.

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