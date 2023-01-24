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Общество24 января 2023 6:53

Движение по Крымскому мосту перекроют на ремонт 26 января

Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки
Екатерина НАЗАРОВА
Переправу временно закроют для проведения ремонтно-восстановительных работ

Переправу временно закроют для проведения ремонтно-восстановительных работ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобильное движение по Крымскому мосту вновь временно ограничат на время проведения ремонтных работ 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- 25 января в 23.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 26 января 00.00 часов до 12.00 часов для проведения ремонтно-восстановительных работ! - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошло ЧП, в результате которого обрушилась часть конструкций транспортного перехода. По данным правоохранителей, причиной стал подрыв грузовика. На время восстановительных работ была возобновлена работа Керченской паромной переправы. Перевозка автомобилей через пролив осуществляется бесплатно.

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