Движение по Крымскому мосту перекроют на ремонт 26 января

Переправу временно закроют для проведения ремонтно-восстановительных работ
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Автомобильное движение по Крымскому мосту вновь временно ограничат на время проведения ремонтных работ 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
- 25 января в 23.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 26 января 00.00 часов до 12.00 часов для проведения ремонтно-восстановительных работ! - говорится в сообщении.
Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошло ЧП, в результате которого обрушилась часть конструкций транспортного перехода. По данным правоохранителей, причиной стал подрыв грузовика. На время восстановительных работ была возобновлена работа Керченской паромной переправы. Перевозка автомобилей через пролив осуществляется бесплатно.
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