ФСБ пресекла в Крыму деятельность террористической ячейки, которую координировали из Украины

Задержаны шесть участников террористической структуры. Фото: ЦОС ФСБ

В Крыму пресекли деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, работа ячейки координировалась из Украины.

- Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с Росгвардией в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, задержаны шесть участников террористической структуры, - уточнили в ЦОС ФСБ.

Членов ячейки, которых задержали в Крыму, координировали эмиссары террористической организации, находящиеся на Украине. На полуострове же задержанные «проводили целенаправленную работу по распространению террористической идеологии». Они вербовали жителей России из числа местных мусульман в свои ряды во время конспиративных собраний.

Напомним, в середине января в Крыму вынесли приговор пятерым участникам «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Они пропагандировали среди местных жителей идеи организации, а также хранили запрещенную литературу у себя дома. Южный окружной военный суд приговорил пятерых человек к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии. Первые два года они проведут в тюрьме.

*Запрещенная в РФ террористическая организация

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