В Крыму пятерых участников ячейки запрещенной «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* приговорили к 13 годам колонии

Задержанные пропагандировали среди населения идеи организации и склоняли жителей республики к участию в ней. Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда

В Крыму вынесли приговор пятерым участником запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, которые пропагандировали среди местных жителей идеи организации и пытались склонить их к участию в ней. Как сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда, все пятеро обвиняются в участии в террористической организации, а также подготовке к насильственному захвату власти ( вторая часть статьи 205.5 УК РФ, первая часть статьи 30 и статья 278 УК РФ).

В состав ячейки запрещенной организации мужчины вступили в 2016 году в Крыму. Они регулярно агитировали население «присоединиться» к «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, а также изучали идеологию организации и хранили специальную литературу у себя дома.

- Обвиняемые осуществляли деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации, - отметили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Суд приговорил всех пятерых к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

Напомним, ранее к 11 годам «строгача» приговорили другого участника запрещенной организации. Он также пытался агитировать крымчан вступить в ячейку и принимал активное участие в деятельности «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - запрещенная в РФ организация.

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