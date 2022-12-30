В Крыму участника ячейки запрещенной «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* приговорили к 11 годам колонии

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Крыму вынесли приговор участнику ячейки запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, вступившему в нее в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Действуя в составе данной организации до его задержания 11 октября 2017 года он принимал активное участие в мероприятиях ячейки, изучал идеологические материалы и литературу «Хизб ут-Тахрир», - говорится в сообщении.

Также он приобретал агитационные навыки, чтобы эффективно проводить пропагандистскую работу среди населения и склонять жителей республики к участию в запрещенной организации.

Решение суда он приговорен к 11 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

Напомним, ранее уроженца Узбекистана осудили на 17 лет колонии за пропаганду терроризма среди крымчан. Он распространял среди населения идеи «Хизб ут-Тахрир»**, склоняя местных жителей к участию в ней.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - запрещенная в РФ организация.

**«Хизб ут-Тахрир» - запрещенная в РФ организация.

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