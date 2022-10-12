Вывез в лес и задушил: спустя 15 лет в Крыму раскрыли убийство пенсионера, сдававшего жилье в Феодосии

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю
В Крыму раскрыли убийство пенсионера 15-летней давности, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
Днем 15 ноября 2007 года 44-летний житель села Первомайское приехал к 68-летнему жителю Феодосии, который зарабатывал на сдаче жилья. Разместить постояльца пожилой человек собирался в одной из комнат собственной квартиры.
- Однако в ходе завязавшегося конфликта гость избил хозяина дома, после чего вызвал такси и находившегося без сознания пенсионера отвез в безлюдное место в районе дачного массива «Степной», - говорится в сообщении.
Избавившись от посторонних глаз, злоумышленник задушил жертву, оттащил его тело в строение на заброшенном участке и скрылся. Утром дачники обнаружили тело и сообщили о страшной находке в полицию.
В ходе работы по расследованию преступлений прошлых лет следователям удалось найти вещественные доказательства вины убийцы и выйти на его след. Отпечатки пальцев, обнаруженные еще тогда, в 2007 году, в квартире убитого пенсионера, были направлены на экспертизу и поставлены на учет в базу данных, которая выдала полное совпадение со следами жителя Кировского района.
Недавно преступника задержали по месту жительства. В настоящее время следователи проводят работу над закреплением доказательственной базы.
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