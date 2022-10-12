К теракту на Крымском мосту были причастны 12 человек

Для расследования уголовного дела по факту теракта на Крымском мосту создана усиленная следственная группа Фото: Виталий ТИМКИВ

Стали известны подробности организации теракта на Крымском мосту. Оперативное совещание о ходе расследования уголовного дела по факту произошедшего ранним утром 8 октября ЧП провел председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Прошло оно в Симферополе.

Для расследования привлекли опытных следователей и криминалистов - была создана усиленная следственная группа. В оперативном сопровождении участвуют также сотрудники полиции и ФСБ. Как уточнили в пресс-службе Следкома, за это время было проведено несколько осмотров непосредственно Крымского моста, а также десятки обысков в нескольких регионах России. С места происшествия оперативники изъяли различные фрагменты, которые сейчас анализируются следователями и криминалистами.

- В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины, - говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Симферополе совещание по расследованию дела о теракте на Крымском мосту. Фото: Следком

Следователи уже установили маршрут передвижения взрывного устройства. Закамуфлированный в рулоны со строительной пленкой груз сначала доставили из порта Одессы в Болгарию, затем в Грузию, а оттуда в Армению. После прохождения таможни, опасный груз «вернулся» в Грузию, а уже оттуда его отправили в Россию.

На данный момент выясняются остальные детали произошедшего. Напомним, ранее ФСБ раскрыла имена людей, которые могут быть причастны к организации теракта на Крымском мосту. Как уточнили в силовом управлении, к организации переправки груза из Болгарии в порт города Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины.

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