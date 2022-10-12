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Происшествия12 октября 2022 13:33

К теракту на Крымском мосту были причастны 12 человек

Организацией подрыва занимались украинские спецслужбы
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Для расследования уголовного дела по факту теракта на Крымском мосту создана усиленная следственная группа

Для расследования уголовного дела по факту теракта на Крымском мосту создана усиленная следственная группа

Фото: Виталий ТИМКИВ

Стали известны подробности организации теракта на Крымском мосту. Оперативное совещание о ходе расследования уголовного дела по факту произошедшего ранним утром 8 октября ЧП провел председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Прошло оно в Симферополе.

Для расследования привлекли опытных следователей и криминалистов - была создана усиленная следственная группа. В оперативном сопровождении участвуют также сотрудники полиции и ФСБ. Как уточнили в пресс-службе Следкома, за это время было проведено несколько осмотров непосредственно Крымского моста, а также десятки обысков в нескольких регионах России. С места происшествия оперативники изъяли различные фрагменты, которые сейчас анализируются следователями и криминалистами.

- В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины, - говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Симферополе совещание по расследованию дела о теракте на Крымском мосту. Фото: Следком

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Симферополе совещание по расследованию дела о теракте на Крымском мосту. Фото: Следком

Следователи уже установили маршрут передвижения взрывного устройства. Закамуфлированный в рулоны со строительной пленкой груз сначала доставили из порта Одессы в Болгарию, затем в Грузию, а оттуда в Армению. После прохождения таможни, опасный груз «вернулся» в Грузию, а уже оттуда его отправили в Россию.

На данный момент выясняются остальные детали произошедшего. Напомним, ранее ФСБ раскрыла имена людей, которые могут быть причастны к организации теракта на Крымском мосту. Как уточнили в силовом управлении, к организации переправки груза из Болгарии в порт города Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины.

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