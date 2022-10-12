Швеи Севастополя бесплатно передали участникам спецоперации около 400 комплектов термобелья

Власти города планируют приобрести еще 1000 комплектов одежды. Фото: скриншот из видео

Швеи Севастополя решили поддержать участников специальной военной операции. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Tg-канале, на производственной площадке брэнда семейной одежды Krutvert буквально за выходные сшили для военнослужащих более 400 комплектов одежды.

- Татьяна Федорова, владелица бренда одежды, узнала, что нашим ребятам понадобится термобелье, закупила ткань за свой счет и кинула клич среди швей Севастополя. Откликнулись многие, - подчеркнул губернатор.

Как отметил Михаил Развожаев, термобелье было сшито абсолютно бесплатно, и уже на днях его передадут военнослужащим.

Кроме того, власти города планируют приобрести у компании Татьяны еще 1000 комплектов термобелья для участников спецоперации.

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