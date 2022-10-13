В Крыму 11-классник всадил нож в горло сверстнику

Фото: пресс-служба крымского Следкома

В 21-й школе Симферополя 11-классник напал с ножом на сверстника, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Инцидент произошел в одной из классных комнат. Между парнями произошел конфликт, в ходе которого один из них достал нож и набросился на одноклассника, несколько раз ударив его лезвием в область шеи.

- С ранениями несовершеннолетний был оперативно доставлен в медучреждение. В настоящее время он находится реанимации, его состояние оценивается врачами как тяжелое, - сообщили в пресс-службе Следкома.

По факту произошедшего отдельно начала проверку республиканская прокуратура. На место отправили опытных следователей и криминалистов. В настоящее время устанавливаются причины конфликта.

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