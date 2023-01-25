Задержан житель Симферопольского района, задушивший полотенцем свою 78-летнюю бабушку

Свою вину в преступлении мужчина признал. Фото: пресс-служба крымского Следкомам

Задержан 33-летний житель села Левадки Симферопольского района, убивший родную бабушку в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Нашла бездыханное тело 78-летней старушки в частном доме ее соседка. Экспертиза показала, что смерить была насильственной. Подозреваемого быстро вычислили и задержали. Им оказался родной внук пенсионерки, который, напившись, начал буянить, и в ходе конфликта задушил старушку полотенцем.

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

- Подозреваемый был задержан в Евпатории. Свою вину в преступлении мужчина признал. В рамках проверки показаний на месте он рассказал об обстоятельствах убийства, - говорится в сообщении.

Силовики продолжают собирать улики, доказывающие его вину.

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, злоумышленник заключен под стражу на два месяца.

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