В Джанкое осудят мужчину, который до смерти избил собутыльника и вынес тело на лестничную площадку

Уголовное дело рассмотрит Джанкойский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Джанкое перед судом предстанет 43-летний местный житель, до смерти избивший знакомого в ходе пьяной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Мужчине вменяется причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).

По версии следствия, в феврале прошлого года мужчины выпивали в квартире у потерпевшего. В процессе распития между ними вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее двадцати ударов руками, ногами и деревянной палкой. От полученных травм последний скончался на месте.

– С целью сокрытия совершенного преступления злоумышленник переместил тело мужчины на лестничную площадку, где в дальнейшем труп был обнаружен жильцами дома, – говорится в сообщении.

Уголовное дело рассмотрит Джанкойский районный суд.

Ранее сообщалось, что в Евпатории суд приговорил к 7 годам лишения свободы ранее судимого местного жителя, который убил знакомого отверткой в ходе пьяной ссоры

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