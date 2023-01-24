Евпаториец, убивший собутыльника отверткой, получил 7 лет колонии

Убийца ранее уже был судим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Евпатории суд приговорил к 7 годам лишения свободы ранее судимого местного жителя, который убил знакомого отверткой в ходе пьяной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ – «Убийство». Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

В суде установлено, что 28 сентября 2022 года мужчины вместе выпивали в жилом доме по улице Кропоткина. В ходе застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого подсудимый не менее десяти раз ударил потерпевшего отверткой в грудь. От полученных травм и обильной кровопотери мужчина скончался.

– На место происшествия выезжал прокурор Евпатории Сергей Шкаев. Личность подсудимого была оперативно установлена работниками правоохранительных органов, действия которых скоординированы прокуратурой города, – говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре РК.

Ранее КП-Крым писала, что виновник ДТП на Крымском мосту, в котором погиб актер сериала «Кухня», получил условный срок. Водитель из Краснодарского края раскаялся и выплатил компенсацию пострадавшей стороне.

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