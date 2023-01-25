От идеи до «красной ленточки»: как идет строительство курортно-рекреационного комплекса «Moinaco Riviera» в Евпатории

Фото: ООО «СЗ «СДК»

В самом начале пути – 12 ноября 2021 года - инвестор «Симферопольская Девелоперская Компания» подписал соглашение о взаимодействии по комплексному освоению территории у озера Мойнаки в Евпатории. Спустя 14 месяцев компания приступила к продаже квартир в первой очереди строительства.

Фото: ООО «СЗ «СДК»

- Озеро Мойнаки - очень недооцененное в плане реабилитации, поэтому мы хотим хорошо, правильно обустроить, чтобы ходили на реабилитацию люди, которые там будут проживать и приезжать туда на отдых. Там будут построены школы, детские сады, амбулатории, торгово-развлекательный центр. Это будет полноценный комплекс, который полностью закроет быт проживающих там людей, - сообщает пресс-служба компании.

Фото: ООО «СЗ «СДК»

Крым стал точкой притяжения для крупных инвесторов. В свою очередь, правительство всячески способствует реализации инвестпроектов на полуострове. Так, в регионе принят целый комплекс мер для создания благоприятного инвестиционного климата с комфортными условиями и преференциями.

Органы власти Республики Крым отмечали, что развитие территории у озера Мойнаки — приоритетный проект в регионе. Для его реализации были созданы все необходимые условия. А сумма вложенных инвестиций в 2021 году стала рекордной — около 35 миллиардов рублей. Работа с инвестором была выстроена таким образом, чтобы все вопросы, связанные с реализацией проекта, решались быстро и эффективно. Такой подход дал свои результаты: всего год прошел от идеи до разработки котлована первой очереди строительства курортно-рекреационного комплекса «Moinaco Riviera».

Фото: ООО «СЗ «СДК»

Госкомрегистр зарегистрировал первый договор долевого участия по проекту в рекордно короткий срок — за один рабочий день.

Это, безусловно, важное событие для инвестора «ООО «СЗ «СДК» и полуострова в целом, учитывая важность выполнения перспективных государственных целей и задач.

В рамках реализации инвестпроекта в районе озера Мойнаки будут построены многоквартирные жилые дома, в том числе для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

Фото: ООО «СЗ «СДК»

По данным инвестора, 10% от общей площади построенного жилья будет направлено на реализацию государственных программ в части переселения граждан из аварийного жилья. Еще 5% площадей квартир будет безвозмездно передано в муниципальную собственность.

Также проект предусматривает строительство объектов рекреационного назначения с полным спектром курортной и медицинской инфраструктуры для отдыха и оздоровления отдыхающих. Территория комплекса приспособлена для потребностей граждан с ограниченными возможностями, в том числе, передвигающихся в инвалидных колясках.

Фото: ООО «СЗ «СДК»

«Moinaco Riviera» интересен по многим другим причинам. Это, по сути, «город в городе», где один район собирает пространство разного функционального назначения – жилого, туристического, рекреационного, коммерческого, культурного и развлекательного.

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ООО «СЗ «СДК»

ИНН 9102264697

www.moinaco.ru

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