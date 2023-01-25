Севастопольцу грозит до 15 лет лишения свободы за участие в вооруженном «Батальоне Челебиджихана»*

Крымчанин в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование. Фото: УФСБ по Крыму/скриншот из видео

Жителя Севастополя задержали за участие в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»*, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму.

Установлено, что мужчина добровольно вступил в батальон, функционирующий на территории Украины, в 2016 году.

- Подозреваемый принимал активное участие в деятельности НВФ. При этом, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне, - говорится в сообщении.

Против него следственным отделом УФСБ РФ по Крыму возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

*«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» - запрещенная в РФ организация

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