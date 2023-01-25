В Крыму арестовали на два месяца шестерых членов террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир»*

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Фото: ЦОС ФСБ

Шесть участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* заключены под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.

Члены террористической ячейки будут находиться под стражей до 24 марта.

- Ходатайство уполномоченного должностного лица УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю об избрании меры пресечения в отношении указанных лиц рассмотрено судом в закрытом судебном заседании, - уточнили в пресс-службе суда.

За участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность (ч. 2 ст.205.5 УК РФ).

Напомним, в Центре общественных связей ФСБ 24 января сообщили о задержании в Крыму членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Мужчины вербовали в свои ряды россиян из числа местных мусульман. Они проводили конспиративные собрания. По местам жительства задержанных обнаружили запрещенные в РФ пропагандистские материалы террористической направленности, а также средства связи и электронные носители информации. По данным ФСБ, деятельность членов ячейки координировали из Украины.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

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