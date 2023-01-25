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Общество25 января 2023 14:18

Конкурс шпаргалок и паранормальные явления: крымчане поделились веселыми историями из студенческой жизни

Как живет молодежь во время учебы
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
25 января по всей стране отмечают День студента.

25 января по всей стране отмечают День студента.

Фото: "КП" Архив

Студенческие годы – это не только по запаху определять, какой перед тобой «Доширак» или как лучше списать экзамен, чтобы не «спалили», это еще и лучшее беззаботное время, наполненное весельем, амбициями и смешными воспоминаниями.

25 января по всей стране отмечают День студента. Крым не стал исключением, поэтому в один из самых значимых праздников молодежи «Комсомолка» собрала забавные истории у обучающихся вузов. О жизни молодежи мы узнали у студентов КФУ имени В. И. Вернадского.

Пары с утра и до вечера, дополнительные кружки, подработка, но несмотря на это, большую часть времени многие ребята все равно проводят именно в общежитии. Здесь кто-то находит лучших друзей, любовь всей своей жизни и получает свой первый жизненный опыт. В Симферополе насчитывается около десяти корпусов для размещения студентов из разных вузов. Обычно там живут неместные ребята, которые приехали из далеких городов ради учебы в Крыму. Есть и те, кто поступил в университет из Индии, Африки и других далеких стран. Живут в общежитии в основном по двое или по трое.

Об общагах постоянно ходят все самые веселые легенды.

Об общагах постоянно ходят все самые веселые легенды.

Фото: Рамиль ГАЛИ

ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Историей из студенческой жизни в общаге поделился с КП-Крым студент третьего курса славянской филологии Олег.

Как-то вечером весь этаж корпуса устроил киновечер в одной из комнат. Ребята собрались вместе, купили газировки и попкорна, даже взяли в аренду проектор, а для просмотра выбрали фильм «Паранормальные явления»

- У нас была огромная компания тех, кто смотрел кино. Это как раз было время, когда кинотеатры не особо работали, и там ничего не показывали. Все два часа мы сидели в тишине, потому что очень поразил фильм. Но одному из нас сразу после просмотра пришла гениальная идея – снять свой фильм на реальных событиях. Прям в тот же вечер решили установить камеру на этаже, а утром отсмотреть. Было интересно, будут ли там какие-то паранормальные явления или помехи интересные. Как итог, утром на видео засветились двое однокурсников, которые воровали еду из чужих холодильников, - делится студент.

«Ночных призраков» поймали с поличным на следующий день, но об охоте на духов до сих пор вспоминают с улыбкой.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ СТРАХ

Меню большинства студентов почти на 80% состоит из пельменей, вареников, яичницы или жареной картошки. Это самые быстрые и сытные блюда для вечно опаздывающих ребят. Поэтому на просьбу рассказать хоть одно забавное воспоминание со студенческой жизни, четверокурсница КФУ Настя ответила:

- Столько всего смешного было, но вспомнить что-то одно – сложно. Но одно могу сказать точно. Мой самый большой страх – это когда во время закидывания в кипящую воду пельмени не то, что меня ошпарит кипятком, а то, что я вернусь через 10 минут, а их там не будет…

Студенты любят собираться большими компаниями

Студенты любят собираться большими компаниями

Фото: Рамиль ГАЛИ

КОНКУРС ШПАРГАЛОК

Ни для кого не секрет, что каждый преподаватель относится к своему предмету с особой важностью, поэтому на каждом экзамене приходится отдуваться по полной. Но все равно остается маленькая надежда на «халяву». Об интересной истории во время зачета рассказала студентка физфака крымского вуза Марина.

- Сидим мы, значит, на контрольной точке. Это была какая-то очень сложная тема, поэтому почти все на нашем потоке даже не надеялись на свои знания или память. Мы сразу решили сделать шпаргалки, да побольше, и спрятать телефоны во внутренние карманы. Но препод очень не любила, когда списывают со шпаргалок. Но это, конечно же, никого не останавливало. Все спокойно списывали, как вдруг физичка молча встала и подошла к моему одногруппнику. Целую минуту она следила, как он нагло скатывает с маленького листика. А потом громко объявила на всю аудиторию о конкурсе шпаргалок. Мы сначала минут пять приходили в себя, а потом достали все наше добро. Самая длинная и аккуратная шпаргалка заработала четыре балла, остальные – по три. Но этого было достаточно для полного счастья.

- Я до сих пор считаю это какой-то удачей, потому что преподаватель - очень строгая женщина и к своему предмету максимально предвзято относится. На парах она могла валить и ставить в неловкое положение даже отличников и тех, кто точно знал на пять. Но тут вселенная сжалилась над нами, - рассказывает девушка.

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