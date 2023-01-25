Конкурс шпаргалок и паранормальные явления: крымчане поделились веселыми историями из студенческой жизни

25 января по всей стране отмечают День студента. Фото: "КП" Архив

Студенческие годы – это не только по запаху определять, какой перед тобой «Доширак» или как лучше списать экзамен, чтобы не «спалили», это еще и лучшее беззаботное время, наполненное весельем, амбициями и смешными воспоминаниями.

25 января по всей стране отмечают День студента. Крым не стал исключением, поэтому в один из самых значимых праздников молодежи «Комсомолка» собрала забавные истории у обучающихся вузов. О жизни молодежи мы узнали у студентов КФУ имени В. И. Вернадского.

Пары с утра и до вечера, дополнительные кружки, подработка, но несмотря на это, большую часть времени многие ребята все равно проводят именно в общежитии. Здесь кто-то находит лучших друзей, любовь всей своей жизни и получает свой первый жизненный опыт. В Симферополе насчитывается около десяти корпусов для размещения студентов из разных вузов. Обычно там живут неместные ребята, которые приехали из далеких городов ради учебы в Крыму. Есть и те, кто поступил в университет из Индии, Африки и других далеких стран. Живут в общежитии в основном по двое или по трое.

Об общагах постоянно ходят все самые веселые легенды. Фото: Рамиль ГАЛИ

ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Историей из студенческой жизни в общаге поделился с КП-Крым студент третьего курса славянской филологии Олег.

Как-то вечером весь этаж корпуса устроил киновечер в одной из комнат. Ребята собрались вместе, купили газировки и попкорна, даже взяли в аренду проектор, а для просмотра выбрали фильм «Паранормальные явления»

- У нас была огромная компания тех, кто смотрел кино. Это как раз было время, когда кинотеатры не особо работали, и там ничего не показывали. Все два часа мы сидели в тишине, потому что очень поразил фильм. Но одному из нас сразу после просмотра пришла гениальная идея – снять свой фильм на реальных событиях. Прям в тот же вечер решили установить камеру на этаже, а утром отсмотреть. Было интересно, будут ли там какие-то паранормальные явления или помехи интересные. Как итог, утром на видео засветились двое однокурсников, которые воровали еду из чужих холодильников, - делится студент.

«Ночных призраков» поймали с поличным на следующий день, но об охоте на духов до сих пор вспоминают с улыбкой.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ СТРАХ

Меню большинства студентов почти на 80% состоит из пельменей, вареников, яичницы или жареной картошки. Это самые быстрые и сытные блюда для вечно опаздывающих ребят. Поэтому на просьбу рассказать хоть одно забавное воспоминание со студенческой жизни, четверокурсница КФУ Настя ответила:

- Столько всего смешного было, но вспомнить что-то одно – сложно. Но одно могу сказать точно. Мой самый большой страх – это когда во время закидывания в кипящую воду пельмени не то, что меня ошпарит кипятком, а то, что я вернусь через 10 минут, а их там не будет…

Студенты любят собираться большими компаниями Фото: Рамиль ГАЛИ

КОНКУРС ШПАРГАЛОК

Ни для кого не секрет, что каждый преподаватель относится к своему предмету с особой важностью, поэтому на каждом экзамене приходится отдуваться по полной. Но все равно остается маленькая надежда на «халяву». Об интересной истории во время зачета рассказала студентка физфака крымского вуза Марина.

- Сидим мы, значит, на контрольной точке. Это была какая-то очень сложная тема, поэтому почти все на нашем потоке даже не надеялись на свои знания или память. Мы сразу решили сделать шпаргалки, да побольше, и спрятать телефоны во внутренние карманы. Но препод очень не любила, когда списывают со шпаргалок. Но это, конечно же, никого не останавливало. Все спокойно списывали, как вдруг физичка молча встала и подошла к моему одногруппнику. Целую минуту она следила, как он нагло скатывает с маленького листика. А потом громко объявила на всю аудиторию о конкурсе шпаргалок. Мы сначала минут пять приходили в себя, а потом достали все наше добро. Самая длинная и аккуратная шпаргалка заработала четыре балла, остальные – по три. Но этого было достаточно для полного счастья.

- Я до сих пор считаю это какой-то удачей, потому что преподаватель - очень строгая женщина и к своему предмету максимально предвзято относится. На парах она могла валить и ставить в неловкое положение даже отличников и тех, кто точно знал на пять. Но тут вселенная сжалилась над нами, - рассказывает девушка.

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