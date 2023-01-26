Крым и Херсонскую область свяжут три новых автобусных маршрута с 1 февраля

Новые автобусные маршруты запустили по просьбам граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 февраля 2023 года Крым и Херсонскую область свяжут три новых автобусных маршрута. Открытие сообщения анонсировал глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

Отмечается, что автобусы будут ходить через семь населенных пунктов - Симферополя, Ялты, Алушты, Красноперекопска, Джанкоя, Армянска и Первомайского.

Напомним, автобусное сообщение между Республикой Крым и Херсонской областью было возобновлено после восьми лет перерыва летом 2022 года. Первый рейс отправился из Симферополя 1 июля. Только за первый день после открытия маршрутов, услугами перевозчиков воспользовались более 30 человек.

- Маршруты дополнительно открыты по обращению граждан, - подчеркнул Сергей Аксенов.

С 1 февраля автобусы из Крыма в новый регион России будут курсировать до Геническа и Скадовска. Стоимость билетов демократичная и рассчитывается сразу в обе стороны.

Так, на маршруте Геническ - Симферополь - Ялта стоимость билетов в прямом и обратном направлении составит от 600 до 1500 рублей. Маршрут будет проходить через Джанкой.

Из Ялты в Геническ билет будет стоить 1500 рублей, из Алушты - 1300, из Симферополя - 1000 рублей, а из Джанкоя - 600.

Еще один рейс до Геническа будет отправляться непосредственно из Джанкоя. Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях - 600 рублей.

Третий новый автобусный маршрут будет проходить из крымской столицы до Скадовска через Армянск. Стоимость проезда из Симферополя - 1300 рублей.

Автобус будет следовать через такие населенные пункты Крыма, как Первомайское ( проезд в обе стороны - 1000 рублей), Красноперекопск ( 900 рублей), а также Армянск. Стоимость билета в этом случае составит 800 рублей.

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