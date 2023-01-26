Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2023 8:43

Крым и Херсонскую область свяжут три новых автобусных маршрута с 1 февраля

Добраться до нового региона России можно будет из семи населенных пунктов республики
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Новые автобусные маршруты запустили по просьбам граждан

Новые автобусные маршруты запустили по просьбам граждан

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 февраля 2023 года Крым и Херсонскую область свяжут три новых автобусных маршрута. Открытие сообщения анонсировал глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

Отмечается, что автобусы будут ходить через семь населенных пунктов - Симферополя, Ялты, Алушты, Красноперекопска, Джанкоя, Армянска и Первомайского.

Напомним, автобусное сообщение между Республикой Крым и Херсонской областью было возобновлено после восьми лет перерыва летом 2022 года. Первый рейс отправился из Симферополя 1 июля. Только за первый день после открытия маршрутов, услугами перевозчиков воспользовались более 30 человек.

- Маршруты дополнительно открыты по обращению граждан, - подчеркнул Сергей Аксенов.

С 1 февраля автобусы из Крыма в новый регион России будут курсировать до Геническа и Скадовска. Стоимость билетов демократичная и рассчитывается сразу в обе стороны.

Так, на маршруте Геническ - Симферополь - Ялта стоимость билетов в прямом и обратном направлении составит от 600 до 1500 рублей. Маршрут будет проходить через Джанкой.

Из Ялты в Геническ билет будет стоить 1500 рублей, из Алушты - 1300, из Симферополя - 1000 рублей, а из Джанкоя - 600.

Еще один рейс до Геническа будет отправляться непосредственно из Джанкоя. Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях - 600 рублей.

Третий новый автобусный маршрут будет проходить из крымской столицы до Скадовска через Армянск. Стоимость проезда из Симферополя - 1300 рублей.

Автобус будет следовать через такие населенные пункты Крыма, как Первомайское ( проезд в обе стороны - 1000 рублей), Красноперекопск ( 900 рублей), а также Армянск. Стоимость билета в этом случае составит 800 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Крыма в Херсон отправился первый за 8 лет автобус: его сопроводит Росгвардия

Автобусы будут ходить на регулярной основе (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ