Финальный этап работ будет заключаться в устройстве деформационных швов и дренажа для отвода воды. Фото: Марат Хуснуллин/Tg

На Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, два пролета левой стороны авточасти переправы уже заняли свое проектное положение. Надвижка последнего, четвертого, пролета запланирована на 31 января. Еще несколько дней потребуется, чтобы опустить пролет в проектное положение.

Фото: Марат Хуснуллин/Tg

- На этом основная часть восстановительных работ будет завершена. Финальный этап работ будет заключаться в устройстве деформационных швов, а также дренажа для отвода воды, - написал Хуснуллин в своем Tg-канале.

Он добавил, что после этого рабочие приступят к укладке двух слоем асфальтобетона, восстановлению инженерных систем, освещению и барьерному ограждению.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошло ЧП, в результате которого обрушилась часть конструкций транспортного перехода. По данным правоохранителей, причиной стал подрыв грузовика. На время восстановительных работ была возобновлена работа Керченской паромной переправы. Перевозка автомобилей через пролив и сейчас осуществляется бесплатно.

В ночь на 26 января Крымский мост в очередной раз временно перекрывали на время проведения восстановительных работ, к утру движение уже было восстановлено.

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