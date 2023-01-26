«Умерла в больнице»: в Севастополе под суд пойдет 17-летний парень, сбивший пенсионерку на электросамокате

Несовершеннолетний пренебрег правилами дорожного движения Фото: Яна АСТАХОВА

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело с обвинительным заключением против 17-летнего местного жителя, сбившего на электросамокате пожилую женщину. Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, пострадавшая скончалась впоследствии в больнице.

Дело было апрельским днем ушедшего 2022 года возле дома № 4 на площади Генерала Захарова. Молодой человек спешил по своим делам на электросамокате Ninebot KickScooter Max, который по своим техническим характеристикам является мопедом с электродвигателем.

Передвигаясь по проезжей части, юноша пренебрег правилами дорожного движения и наехал на пешехода - пенсионерку, которая в результате оказалась в больнице с открытой черепно-мозговой травмой. К сожалению, спасти женщину не удалось. По факту произошедшего против парня было возбуждено уголовное дело.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - говорится в сообщении.

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