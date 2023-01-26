Крымчанка, задушившая свою 77-летнюю мать подушкой, отделалась пятью годами колонии

Женщина признала вину. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю
Жительница Феодосии, задушившая свою 77-летнюю мать, приговорена к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
– Феодосийский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого преступления, назначив ей наказание в виде 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденная будет в исправительной колонии общего режима, – говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, трагедия произошла 5 мая прошлого года. Как ранее рассказали в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, пенсионерка тяжело болела и 45-летняя дочь приходила ее проведать. В тот день женщины поссорились. В ходе конфликта дочь набросилась на мать и удушила ее с помощью подушки и одеяла.
Как стало известно КП-Крым от собственных источников в правоохранительных органах, дочь погибшей сама обратилась к правоохранителям и сообщила, что ее мать скончалась после продолжительной болезни. Об этом же она сообщила медикам. Однако в ходе вскрытия выяснилась истинная причина смерти пенсионерки.
Впоследствии в Следкоме сообщали, что женщина признала вину.
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