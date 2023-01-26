«Нашли через соцсети»: россиянин 6 лет скрывался в монастыре от следствия за сексуальное преступление против 8-летней падчерицы

Запуганный ребенок долго не мог рассказать маме о случившемся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Керчи обвинили в том, что он развращал падчерицу. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. Впервые он совершал преступления полового характера, когда девочке исполнилось восемь лет. Ему на тот момент был 41 год. Это длилось с 2016 по 2017 годы.

Запуганный ребенок смог рассказать маме о случившемся только спустя некоторое время, а сожитель уже скрылся.

Злоумышленника объявили в международный розыск. Параллельно следователи-криминалисты проверяли социальные сети. Однажды они нашли страницу пользователя, похожего на подозреваемого. Но тот носил длинную бороду и, судя по снимкам, жил в одном из крымских монастырей. Оказалось, что это действительно тот самый отчим, который шесть лет назад насиловал падчерицу. Следователи и оперативники выяснили, что все эти годы керчанин действительно жил в монастыре и был там рабочим. Мужчину задержали.

- Свою вину он признал полностью, сказав, что сразу понял – почему за ним пришли. Судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он находится по настоящее время, - уточнили в пресс-службе Следкома.

Мужчина, по данным СКР, обвиняется в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. Теперь 47-летнему керчанину грозит до 20 лет лишения свободы.

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