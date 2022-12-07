В Крыму пенсионера осудили на 14 лет колонии за сексуальное насилие над детьми

Под различными предлогами подсудимый заманивал девочек встретиться в окрестностях села, где совершал с ними действия сексуального характера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму 68-летнего пенсионера приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Бахчисарайского районного суда.

Как было установлено, с мая 2017 года по июль 2021 года сельчанин совершил 12 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении трех девочек, не достигшим 14-летнего возраста.

- Под различными предлогами подсудимый заманивал девочек встретиться в окрестностях села, где и совершал с ними действия сексуального характера. При этом ему было достоверно известно о малолетнем возрасте потерпевших, - говорится в сообщении.

В силу возраста дети либо не осознавали, что происходит, либо не могли оказать сопротивление из-за беспомощного состояния.

В суде мужчина полностью свою вину не признал. Тем не менее, его виновность была доказана. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее другой крымчанин получил 13 лет колонии за совращение трехлетней падчерицы. Шокирующие обстоятельства вскрылись, когда родной отец девочки забрал ее к себе на выходные и обнаружил травмы на теле ребенка.

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