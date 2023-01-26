Впервые в Крыму: в Симферополь на гастроли приехал «Королевский цирк» Гии Эрадзе

Уже 28 января зрители смогут своими глазами увидеть грандиозное шоу от проекта Российской государственной цирковой компании и продюсерского центра Гии Эрадзе Фото: Александра Тимощенко

Роскошные костюмы, золотые блестящие декорации и целых три часа удовольствия. Все это ждет жителей и гостей Крыма на сцене Симферополя от «Королевского цирка». Уже 28 января зрители смогут своими глазами увидеть грандиозное шоу от проекта Российской государственной цирковой компании и продюсерского центра Гии Эрадзе. Как рассказал сам создатель, заслуженный артист России и Грузии и обладатель самой главной цирковой награды мира «Золотой клоун», крымчан ждет не просто представление, а настоящий мини-спектакль со сложными трюками, спецэффектами, необычными животными и авторской музыкой.

Все декорации пришлось везти на 17 фурах Фото: Александра Тимощенко

17 ФУР ДЕКОРАЦИЙ

- Это увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, изысканного стиля и невероятных человеческих возможностей, - отметил художественный руководитель Росгосцирка.

Зрителей ждет настоящий спектакль Фото: Александра Тимощенко

По его словам, для грандиозного шоу был спроектирован огромный замок высотой до самого купола местного цирка. Все декорации пришлось везти на 17 фурах из Гомеля, а для артистов были построены отдельные места для размещения. Во время пресс-конференции заслуженный артист добавил, что все это помогает создать особенную атмосферу королевского дворца с кристаллами, золотом и драгоценными камнями. Зрители с головой окунаются в чарующую русскую зиму с оленями, лисами, а в Райском саду у фонтана они встретят розовых пеликанов, попугаев ара и других экзотических птиц.

Так, основное действие шоу разворачивается во дворце, в котором выступает около 120 артистов балета, гимнастов, дрессировщиков и клоунов. Всего за три часа они успевают несколько раз сменить свои образы и амплуа.

КУЛЬМИНАЦИЯ ШОУ

Кульминацией шоу станет масштабный аттракцион с 11-ю тиграми под названием «Дикий мир». Его представит обладательница титула «Принцесса цирка» Людмила Суркова. Под живую авторскую музыку она будет показывать трюки с хищниками.

Основное действие шоу разворачивается во дворце Фото: Александра Тимощенко

- Я очень рад, что Крым увидит это шоу, так как это происходит впервые на полуострове. Цирк имени Тезикова – это легендарное место не только для местных жителей, но и для меня. Ровно 29 лет назад я выступал здесь как обычный артист, а спустя столько времени приехал в российский Крым со своим авторским проектом. «Королевский цирк» - это такой синтез эстрады, театра, мюзикла и цирка. Это целый спектакль, который должен увидеть каждый, - отмечает Эрадзе.

Во время пресс-конференции для журналистов устроили мини-демонстрацию предстоящего шоу с воздушными гимнастами, клоунами и танцорами. А с 28 января первые гастроли легендарного цирка Гии Эрадзе подарят взрослым и маленьким зрителям целое путешествие в мир величия и красоты. Купить билеты уже можно на сайте Симферопольского цирка имени Тезикова.

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