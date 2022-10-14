Росавиация продлила бесполетную зону над Крымом до 22 октября

Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Бесполетная зона над Крымом продлена до 22 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта «‎Симферополь»‎.

- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорт «‎Симферополь» до 22 октября 2022 года 03.45 часов. По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании, - говорится в сообщении.

Напомним, воздушный порт столицы Крыма временно приостановил работу 24 февраля этого года. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали.

Кроме того, глава Республики Крым Сергей Аксенов ввел «желтый» уровень террористической опасности в Керчи и Ленинском районе. Он продлится до 23 октября.

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