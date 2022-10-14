Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика14 октября 2022 6:39

Росавиация продлила бесполетную зону над Крымом до 22 октября

Ограничения будут действовать еще как минимум неделю
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Бесполетная зона над Крымом продлена до 22 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта «‎Симферополь»‎.

- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорт «‎Симферополь» до 22 октября 2022 года 03.45 часов. По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании, - говорится в сообщении.

Напомним, воздушный порт столицы Крыма временно приостановил работу 24 февраля этого года. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали.

Кроме того, глава Республики Крым Сергей Аксенов ввел «желтый» уровень террористической опасности в Керчи и Ленинском районе. Он продлится до 23 октября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

КАРТИНА ДНЯСитуация в Крыму после начала спецоперации