Глава Крыма Сергей Аксенов ввел «желтый» уровень террористической опасности в Керчи и Ленинском районе

Предупреждение начало свое действие с 20:00 11 октября. Фото: Сергей Аксенов/ВК

В Крыму после взрыва на Крымском мосту с 11 октября на территории города Керчь и Ленинского района будет действовать высокий «желтый» уровень террористической опасности. Об этом в своем telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.

Так, по его информации, мера безопасности начала свое действие с 20:00 11 октября и продлится до 20:00 23 октября.

- Правоохранительными органами, силовыми структурами, исполнительными органами Республики Крым и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства, - отметил Аксенов.

Напомним, в субботу 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошло страшное ЧП. В 6 утра там взорвался грузовой автомобиль, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате происшествия в море обрушилось два автомобильных пролета. Президент России Владимир Путин назвал происшествие терактом, а оперативные сотрудники ФСБ и Следственного комитета России установили подозреваемых из числа тех, кто мог его готовить. Ими оказались украинские спецслужбы.

Ранее глава Крыма продлевал «желтый» уровень террористической опасности на территории Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Красноперекопского и Джанкойского районов до 23 октября. Мера распространяется на объекты крымских министерств и Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации.

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