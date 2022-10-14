СК: на 16-летнего школьника, напавшего в Симферополе с ножом на сверстника, завели уголовное дело

Фото: пресс-служба крымского Следкома

Следком возбудил уголовное дело против 16-летнего школьника, который напал с ножом на одноклассника. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- Установлено, что днем 13 октября текущего года ученик 11 класса одной из школ города, затаивший некоторое время назад обиду на одноклассника, попытался выяснить с ним отношения, в результате чего несколько раз ударил сверстника принесенным с собой ножом в шею, - говорится в сообщении.

Пострадавшего юношу в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас его состояние медики оценивают как стабильное, угрозы жизни нет.

Инцидент произошел вчера, 13 октября, в одной из классных комнат симферопольской школы №21. На место были отправлены опытные следователи и криминалисты. После осмотра места преступления правоохранительные органы приступили к допросу учителей и других работников школы.

Подростка задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. В присутствии законных представителей и адвоката школьника допросили для выяснения мотивов его поведения.

Кроме того, в школе, где произошел инцидент, были выявлены нарушения пропускного режима и воспитательной работы, которые стали причиной нападения.

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