Симферопольца, протаранившего на скорости полицейскую машину, осудили на три года условно

Разгневанный мужчина пытался вызволить своего брата, но сам попал под уголовное дело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму вынесли приговор 37-летнему жителю крымской столицы, который протаранил полицейскую машину, находясь за рулем «BMW Х5». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Напомним, днем 19 апреля этого года на одной из центральных улиц Симферополя мужчина намеренно на скорости въехал служебный автомобиль силовиков, внутри которого находился его брат, задержанный ранее. Полицейские проводили с парнем оперативно-розыскные мероприятия и собирались везти в участок. Однако в дело вмешался разгневанный родственник.

- В результате совершения преступления одному из оперативников было причинено повреждение в виде закрытой черепно-мозговой травмы, опасное для жизни и здоровья, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, - говорится в сообщении.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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