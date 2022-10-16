Аксенов вмешался в ситуацию с некачественной амуницией, выданной мобилизованным

Современная амуниция будет передана военнослужащим до 20 октября. Фото: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов поставил на личный контроль жалобу из-за некачественной амуниции для мобилизованных. Ранее о проблеме сообщалось в соцсетях. В частности, о том, что некачественную амуницию выдали мобилизованным крымчанам, которые сейчас находятся в 810-й отдельной гвардейской бригаде.

Сообщалось, в том числе, о якобы рваных бронежилетах, выданных бойцам. Об этом сообщил в своем Tg-канале ведущий авторской программы на радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан, ссылаясь на письмо жительницы Судакского городского округа Ирины Синцовой.

Как «КП-Крым» рассказал пресс-секретарь главы Крыма Денис Железняков, ситуация находится на контроле Сергея Аксенова – как конкретно этот возможный случай, так и все проблемы, связанные с темой частичной мобилизации.

- Это обращение было передано Сергею Валерьевичу, он лично с ним ознакомлен. Ранее глава Крыма уже опубликовал информацию о том, что до 20-го числа всем нашим мобилизованным ребятам будут выданы бронежилеты, которые будут массово закупаться, - подчеркнул пресс-секретарь главы Крыма.

Денис Железняков также отметил, что вопрос амуниции для военнослужащих в любом случае будет контролироваться. В прошлую пятницу, 14 октября, только в 810 отдельную гвардейскую бригаду было передано около 7 тонн необходимых вещей для бойцов.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что до 20 октября военнослужащим будут переданы современные средства индивидуальной защиты - бронежилеты, легкие и прочные шлемы, а также комплекты термобелья. Кроме служб Минобороны РФ, экипировкой крымских военнослужащих обеспечивают и представители бизнеса.

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