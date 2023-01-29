В Алуште погиб 49-летний водитель грузовика, врезавшись в опорную стену

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Фото: МВД по Крыму

В Алуште утром в воскресенье, врезавшись в опорную стену, погиб 49-летний водитель грузового автомобиля с продуктами.

Фото: МВД по Крыму

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, шофер не справился с управлением и налетел на электроопору, послу чего фура въехала в более серьезное препятствие.

Фото: МВД по Крыму

- По предварительным данным 29 января, примерно в 07.55, на автодороге Алушта - Ялта <...> водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем «Mercedes-Benz Atego», на закруглении дороги не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, наезд на электрический столб и столкновение с опорной стеной, - говорится в сообщении.

Фото: МВД по Крыму

В результате аварии водитель получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

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