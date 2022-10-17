«Не делим бойцов на крымских и севастопольских»: губернатор Михаил Развожаев прокомментировал информацию о некачественном обмундировании для мобилизованных

Военнослужащие будут обеспечены всей необходимой экипировкой Фото: Александра Тимощенко

Тема частичной мобилизации вот уже почти месяц волнует всю страну. Большинство россиян отнеслись к этому с пониманием, и сразу выразили готовность защищать родину. Вероятно, больше всего за бойцов переживают их родственники, поэтому сообщения о возможных проблемах во всем, что касается частичной мобилизации, вызывает общественный резонанс.

Накануне соцсети «взорвали» сообщения о якобы некачественном обмундировании для мобилизованных, которые сейчас находятся в 810-й отдельной гвардейской бригаде. Неподтвержденные сообщения о том, что крымским и севастопольским бойцам могли выдать дырявые бронежилеты, разлетелись по группам и ряду СМИ. О ситуации узнал глава Крыма Сергей Аксенов и взял ее на контроль.

Позже по данному поводу высказался и крымский блогер Александр Талипов. В своем Tg-канале общественник заявил, что большинство недостающих комплектов военным уже привезли.

- Правительство Крыма сделало закупку на каждого бойца: каску, броник, берцы, форму, но фирма не смогла выполнить обещания в полном объеме. Нашли другую - это задержка в пару дней, - написал Талипов.

Блогер при этом подчеркнул, что хотя территориально мобилизованные находятся в Севастополе, их обеспечение фактически взял на себя только Крым. Губернатора Михаила Развожаева общественник подверг критике. Ответ не заставил себя долго ждать.

Михаил Развожаев сообщил «КП-Крым», что на учебные полигоны Севастополь отправил спальники, сапоги теплые, карематы (армейский складной термоковрик, - прим. Ред.). Кроме того, власти города заказали для военных еще 1000 комплектов термобелья.

- Мы с Сергеем Валерьевичем Аксеновым уже говорили неоднократно, в том числе и на площади, когда отправляли наших ребят: мы не делим бойцов на крымских и севастопольских. Сергей Валерьевич переговорил с бизнесменами и получил поддержку на покупку шлемов и бронежилетов для наших бойцов. Сейчас ожидается поставка обмундирования. Мы все делаем вместе и будем и дальше помогать нашим воинам, - рассказал Михаил Развожаев.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что до 20 октября военнослужащим будут переданы современные средства индивидуальной защиты - бронежилеты, легкие и прочные шлемы, а также комплекты термобелья. Кроме служб Минобороны РФ, экипировкой крымских военнослужащих обеспечивают и представители бизнеса.

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