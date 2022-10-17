Руководители транспортных предприятий в Симферополе попались на краже 9 млн рублей

Фото: скриншот из видео/пресс-служба УФСБ по Республике Крым

Двое руководителей транспортных предприятий в крымской столице заработали три уголовных дела за хищение имущества в особо крупном размере.

- Установлено, что обвиняемые предоставляли в Департамент труда и соцзащиты населения администрации Симферополя заведомо ложные сведения о количестве перевозимых граждан льготной категории, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В результате, присваивая субсидии, предназначенные на погашение расходов за перевозку льготников, им удалось незаконно выручить около девяти миллионов рублей. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей.

Напомним, ранее ФСБ в Крыму задержала начальника отделения главка МЧС при получении взятки.

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