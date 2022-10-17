В Севастополе задержали украинца, который проник в школу, разбив камнем окно

Фото: ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю
В Севастополе задержан 23-летний житель сопредельного государства, подозреваемый в проникновении в здание одной из городских школ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.
Накануне в школе сработала тревожная сигнализация. Школьный охранник рассказал прибывшим на место росгвардейцам, что по мониторам камер наружного наблюдения заметил, как незнакомый мужчина разбил окна на первом этаже и залез в один из кабинетов.
– Росгвардейцы обследовали помещения и обнаружили злоумышленника в библиотеки школы спящим на книгах. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, – говорится в сообщении ведомства.
Мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Проводится проверка.
Как стало известно КП-Крым, дебошир оказался гражданином Украины.
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