В Севастополе задержали украинца, который проник в школу, разбив камнем окно

Фото: ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю

В Севастополе задержан 23-летний житель сопредельного государства, подозреваемый в проникновении в здание одной из городских школ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Накануне в школе сработала тревожная сигнализация. Школьный охранник рассказал прибывшим на место росгвардейцам, что по мониторам камер наружного наблюдения заметил, как незнакомый мужчина разбил окна на первом этаже и залез в один из кабинетов.

– Росгвардейцы обследовали помещения и обнаружили злоумышленника в библиотеки школы спящим на книгах. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, – говорится в сообщении ведомства.

Мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Проводится проверка.

Как стало известно КП-Крым, дебошир оказался гражданином Украины.

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