Застрял в погоне за кошкой: севастопольские спасатели намылили пса, чтобы вытащить его из узкого проема

Четвероногого вызволили из бетонной западни, используя механические инструменты и тросы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю
В минувшее воскресенье севастопольские сотрудники МЧС спасли четвероногого бедолагу, застрявшего между двух стен.
Как сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС, на собаку, подававшую «сигналы бедствия» хвостом из узкого проема, обратили внимание местные жители. Самостоятельно добраться до хвостатого не представлялось возможным, пришлось вызывать подкрепление.
В 11:47 спасателям поступило сообщение, что их участия в спасении мохнатого ожидают по проспекту Острякова: между плитами перекрытий в подвале дома застряло животное. Пес погнался за кошкой, но мурлыка заманил обидчика в ловушку, а сам улизнул.
Прибывшие на место спасители попросили местных помочь: нужно было приготовить мыльный раствор, чтобы обработать тело собаки - тянуть просто так животное за ноги не рискнули, чтобы не сделать больно.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю
- Используя механические инструменты и тросы, сотрудники МЧС извлекли четвероногого пострадавшего из бетонной западни и передали местным жителям, - сообщили о добром завершении истории сотрудники ведомства в своем Tg-канале.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю
В пресс-службе добавили, что пес никаких повреждений не получил.
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