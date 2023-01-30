Застрял в погоне за кошкой: севастопольские спасатели намылили пса, чтобы вытащить его из узкого проема

Четвероногого вызволили из бетонной западни, используя механические инструменты и тросы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

В минувшее воскресенье севастопольские сотрудники МЧС спасли четвероногого бедолагу, застрявшего между двух стен.

Как сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС, на собаку, подававшую «сигналы бедствия» хвостом из узкого проема, обратили внимание местные жители. Самостоятельно добраться до хвостатого не представлялось возможным, пришлось вызывать подкрепление.

В 11:47 спасателям поступило сообщение, что их участия в спасении мохнатого ожидают по проспекту Острякова: между плитами перекрытий в подвале дома застряло животное. Пес погнался за кошкой, но мурлыка заманил обидчика в ловушку, а сам улизнул.

Прибывшие на место спасители попросили местных помочь: нужно было приготовить мыльный раствор, чтобы обработать тело собаки - тянуть просто так животное за ноги не рискнули, чтобы не сделать больно.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

- Используя механические инструменты и тросы, сотрудники МЧС извлекли четвероногого пострадавшего из бетонной западни и передали местным жителям, - сообщили о добром завершении истории сотрудники ведомства в своем Tg-канале.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

В пресс-службе добавили, что пес никаких повреждений не получил.

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