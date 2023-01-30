В Евпатории к морозам утепляют будки для бездомных собак

Бездомные животные нуждаются в заботе. Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/VK

Крымский полуостров погружается в зиму, день ото дня становится прохладнее. И в Евпатории начали утеплять будки для бездомных Шариков и Тузиков.

- Готовим будки к холодам и просим помощи! – такой пост появился в соцсети.

В паблике «Приют для животных «От сердца к сердцу» /VK Друзья также сообщили, что требуется для ремонта немудреных жилищ:

- Для обивки крыш будок и для входной шторки, чтобы в «доме» не свистел ветер, очень нужен плотный линолеум любого метража.

Адреса приема помощи для приюта. Фото: скрин страницы Приют для животных «От сердца к сердцу»/VK

Люди с добрыми сердцами, могут принести необходимый отделочный материал по адресам, которые можно узнать, перейдя по этой ссылке.

На счету этого крымского приюта для ничейных животных немало добрых дел. Одно только история спасения фронтовой собаки Чернушки чего стоит!

Здесь все держится на энтузиазме и человеческой доброте:

- Государственного финансирования приют не имеет. Поэтому проблемы бездомных животных решаются общими усилиями.

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